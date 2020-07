/ / / / Xe chở bệnh nhân 419 của nhà xe Thanh Hường có nhiều vi phạm

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hoạt động vận tải khách theo qui định đối với nhà xe Thanh Hường.



Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khuyến cáo những ai đã từng đi trên các chuyến xe của nhà xe Thanh Hường vào các ngày 14, 17 và 20/7, hãy liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất, hoặc qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để được hỗ trợ khẩn cấp về y tế. Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hoạt động vận tải khách theo qui định đối với nhà xe Thanh Hường.



Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế làm việc với chủ xe khách giường nằm Thanh Hường - Ảnh Thiên Quỳ Tử

Sáng 27/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế đến nhà chủ xe khách giường nằm Thanh Hường yêu cầu nhà xe cung cấp danh sách người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 419. Tại buổi làm việc, nhà xe Thanh Hường đã hợp tác khai báo. Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình đầy đủ các giấy tờ hoạt động vận tải khách theo quy định; đặc biệt là không lưu danh sách khách từng đi trên xe nên các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc khoanh vùng truy tìm các đối tượng liên quan đến bệnh nhân 419.



Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, vì sức khoẻ, lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng, những ai đã từng đi trên xe Thanh Hường các chuyến: xe BKS 76B 00959 lúc 3 giờ sáng ngày 14/7/2020; xe 76B 01024 vào chiều ngày 17/7/2020 và xe 76B 00959 lúc 3 giờ sáng ngày 20/7/2020, thì nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, hoặc qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (số điện thoại 0914021022) để được hỗ trợ khẩn cấp về y tế./.



Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý