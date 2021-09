/ / Bão Conson giật cấp 12 di chuyển nhanh, hướng vào nước ta

Bão Conson giật cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13 và còn diễn biến phức tạp, đang di chuyển nhanh vào biển Đông và hướng vào khu vực miền Bắc nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay 8-9,vị trí tâm bão Conson ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo đường đi bão Conson - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Conson di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 9-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 10-9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9-9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3 -5 m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Ngoài bão Conson còn có 1 cơn bão khác, tên quốc tế là Chanthu ở khoảng 16,0-132,5E, cường độ mạnh cấp 13-14, cách bão Conson khoảng 1.100 km về phía Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến ngày 9-9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bão Conson diễn biến khó lường

Các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới đều cho thấy quỹ đạo và cường độ của bão Conson sẽ còn rất phức tạp, dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão Conson sau khi đi qua Philippines còn thay đổi nhiều.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, thời điểm hiện tại, khả năng cao nhất sẽ là bão Conson sau khi suy yếu khi đi qua Philippines, vào Biển Đông sẽ được tổ chức lại, mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/ giờ. Bão Conson có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13.

Ngoài ra, vẫn còn khả năng bão Conson suy yếu và đi lên phía Trung Quốc và cũng có những dự báo cho bão đi chúc xuống phía nam; có phương án cho bão vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu.

Như vậy, tại thời điểm hiện tại, các dự báo cho bão Conson còn rất phân tán, nguyên nhân chính là do bão đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines, tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chanthu bên ngoài khiến bão Conson còn rất khó lường.

Nguồn: nld.com.vn.

Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý