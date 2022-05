/ / Tìm thấy chị em sinh đôi thất lạc 47 năm nhờ làm căn cước

Làm hồ sơ căn cước công dân, công an phát hiện bà Bền ở Bình Định giống hệt người phụ nữ ở Phú Yên, cách 175 km.



Ngày 19/5, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đang phối hợp Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tổ chức cho bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn gặp bà C (đặt tên theo chữ cái) - người chị em sinh đôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An.







Công an xử lý hồ sơ làm căn cước công dân, phát hiện người phụ nữ có gương mặt giống hệt bà Bền. Ảnh: Danh Toại

Ba hôm trước, Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý hồ sơ làm căn cước công dân, máy tính phát hiện bà Bền có gương mặt trùng khớp bà C (được cấp căn cước công dân vào tháng 3/2022), nên dừng thực hiện thủ tục làm căn cước.



Nhận định có thể hai chị em sinh đôi, công an hỏi bà Bền để xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, liên hệ với người còn lại. Kết quả cho thấy bà Bền và bà C là chị em sinh đôi.



Công an đối chiếu hình ảnh gương mặt, dấu vân tay trong hồ sơ của bà Bền; với hồ sơ của bà C trên hệ thống dữ liệu máy tính. Ảnh: Công an Bình Định

Bà Bền kể, lúc 11-12 tuổi, bà đi lạc đến xã Hoài Châu Bắc, được bố mẹ nuôi làm nghề nông nhận về. Bà vừa học vừa phụ bố mẹ nuôi làm ruộng, đến cấp 3 nghỉ học. Bà vẫn nhớ gia đình, muốn tìm lại cha mẹ và người chị em sinh đôi, song không nhớ rõ địa danh. Nhiều năm trôi qua bà gác lại việc tìm kiếm.



Khi nhìn thấy hình ảnh công an cung cấp về bà C, bà Bền rất xúc động. Còn bà C rất vui mừng và bất ngờ khi công an nối máy cho gặp lại bà Bền qua điện thoại. Họ đã ôn lại ký ức tuổi thơ, mong sớm đoàn tụ.



