/ / [MỚI NHẤT] TỔNG HỢP BẢNG GIÁ CƯỚC TAXI BÌNH SƠN QUẢNG NGÃI 2023

Nhu cầu sử dụng taxi tại Bình SơnQuảng Ngãi khá lớn do mật độ dân số khá cao và là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng. Theo đó, các đầu số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi cũng rất đa dạng và phục vụ tốt nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau của hành khách bao gồm chuyến đi gần và chuyến đi các tỉnh. Hãy cùng TinQuảng Ngãi tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết sau:

Nhu cầu sử dụng taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi

Nhắc đến Bình Sơn Quảng Ngãi, Bình Sơn Quảng Ngãi nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và trữ tình, nơi đây có những bãi biển xanh rờn, cây xanh tươi mát cùng nhiều điều thú vị đang chờ du khách khám phá mỗi khi đi du lịch Quảng Ngãi. Vì có nhiều cảnh quan hấp dẫn nên Bình Sơn Quảng Ngãi thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Bình Sơn Quảng Ngãi luôn là lựa chọn số một cho những chuyến đi phượt ngắn ngày hay nghỉ dưỡng dài ngày. Chính vì thế nhu cầu sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển ngày càng tăng cao. Trong đó, một số mục đích di chuyển chính thường gặp là:

Gọi số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi để di chuyển tới sân bay

Nhu cầu đặt taxi đến sân bay chu lai thường phổ biến nhất do hành khách thường đi chung nhiều người như nhóm bạn bè, gia đình. Hơn nữa, gọi taxi sẽ thuận tiện và an toàn hơn so với việc sử dụng những phương tiện lưu thông khác khi phải mang nhiều hành lý hoặc có trẻ nhỏ, người cao tuổi. Từ Bình Sơn Quảng Ngãi đến Sân Bay Chu Lai cách khoảng 20km, di chuyển từ Bình Sơn Quảng Ngãi đến Sân bay Chu Lai mất khoảng 20 phút.

Gọi số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi để di chuyển đến các tỉnh lân cận

Dịch vụ taxi tại Bình Sơn Quảng Ngãi cung cấp gói phục vụ di chuyển về các tỉnh thành cho khách hàng với giá cước thấp, nhằm tiết kiệm chi phí đường xa. Thông thường, các chuyến có thể phục vụ di chuyển đến các địa điểm như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận… Tương ứng với đó, mức giá cước thường chỉ bằng khoảng 40% hoặc 50% mức giá cước di chuyển ở cự ly ngắn, tầm 10.000 đồng/km.

Gọi số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi để di chuyển đến các địa điểm tham quan

Hành khách còn có thể sử dụng dịch vụ taxi để di chuyển đến các khu vui chơi, tham quan du lịch trong Bình Sơn Quảng Ngãi hoặc các huyện khác với mức giá cước hợp lý. Ưu điểm chính là các chú tài xế taxi ngoài thông thạo đường đi còn am hiểu và có thể tư vấn nhiều hơn về các địa điểm du lịch như:Kè biển Lệ Thủy, Thắng cảnh Gành Yến, Mũi Ba Làng An, Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái, Làng bích họa 3D Thanh Thủy, Biển Khe Hai, Bãi tắm Dung Quất,..

Taxi Bình Sơn Quảng Ngãi

Khu vực phục vụ taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi có Huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Ổ (huyện lỵ) và 21 xã: Bình An, Bình Chánh, Bình Châu, Bình Chương, Bình Đông, Bình Dương, Bình Hải, Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Khương, Bình Long, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Nguyên, Bình Phước, Bình Tân Phú, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Trung.., trong đó, bao quanh huyện là các khu vực lân cận được kết nối giao thông thuận tiện, linh hoạt. Cụ thể phía đông giáp Biển Đông, Phía tây giáp huyện Trà Bồng, Phía nam giáp thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh, Phía bắc giáp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, Bình Sơn Quảng Ngãi từ lâu đã là một thành phố du lịch nổi tiếng. Khí hậu mát mẻ, tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp thành phố mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng. Và chính điều này cũng thúc đẩy các dịch vụ vận tải hành khách phát triển mạnh mẽ, giúp người dân có thêm nhiều chọn lựa số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi và có thể book xe dễ dàng cho nhu cầu di chuyển trong huyện hoặc đến các tỉnh thành khác.

Những số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi quen thuộc và cước phí

Hãng Taxi Số Điện Thoại Cước Phí Taxi Bình Sơn 0366 17 88 99 16.000 VNĐ/km

Taxi Bình Sơn Quảng Ngãi

Trước khi đặt xe, hành khách nên chủ động hỏi trước về cước phí và tổng chi phí dự tính khi di chuyển đến địa điểm đích, điều này có thể đảm bảo chi phí hợp lý.

Nói chung, nhu cầu di chuyển bằng taxi tại Bình Sơn Quảng Ngãi là khá lớn và có khá nhiều chọn lựa số taxi ở Bình Sơn Quảng Ngãi cho hành khách khi phát sinh các nhu cầu di chuyển khác nhau. Hy vọng những thông tin mà Tin Quảng Ngãi vừa chia sẻ mang đến cho bạn thông tin hữu ích!

