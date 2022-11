/ / Cảnh Báo Hậu Quả Của Táo Bón Kéo Dài Ở Trẻ Em

Táo bón là một tình trạng dễ bắt gặp không chỉ ở người trường thành mà nó còn ảnh hưởng đến trẻ em. Nhiều trẻ chỉ bị táo bón trong thời gian tạm thời, nhưng cũng có bé bị táo bón kéo dài khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên không phải phụ huynh nào cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của táo bón kéo dài ở trẻ. Hãy tìm hiểu ngay trong bài biết dưới đây nhé!

>>> Cách trị táo bón cho trẻ sơ sinh Dấu hiệu của tình trạng táo ở trẻ Đi ngoài ít hơn 3 lần trong tuần

Phân to hoặc rất to, cứng, khô như phân dê.

Khi đi ngoài bé khó chịu, vã mồ hôi, mặt đỏ bừng, mất nhiều thời gian để rặn.

Cảm giác đau rát hoặc chảy máu hậu môn

Đã từng bị táo bón trước đây

Trẻ không muốn đi tiêu do bị đau

Bé bị đầy hơi, chướng bụng thường xuyên

Hậu quả táo bón kéo dài ở trẻ em

Độc tố trong cơ thể bị tích tụ

Đi đại tiện mỗi ngày giúp cơ thể thải độc tố ra bên ngoài. Tuy nhiên với những người (đặc biệt là trẻ nhỏ) khi bị táo bón thường rất khó duy trì tần suất 1 lần/ngày. Khi đó, chất độc trong cơ thể sẽ tích tụ và ảnh hưởng tiêu cực đến các cơ quan trong cơ thể.

Nguy cơ mắc bệnh trĩ

Nếu trẻ bị táo bón kéo dài có nguy cơ mắc bệnh trĩ nội, trĩ ngoại do hiện tượng tăng áp lực ổ bụng khi cố gắng rặn lúc đi ngoài. Các búi trĩ sẽ ngày càng to hơn nếu ba mẹ không phát hiện và can thiệp kịp thời. Dấu hiệu điển hình là máu lẫn vào phân.

Đi ngoài có cảm giác đau

Táo bón kéo dài khiến cho trẻ bị đau đớn mỗi khi đi đại tiện. Do đó các bé sẽ hình thành tâm lý tránh né việc đi tiêu cho dù có nhu cầu. Và điều đó sẽ làm bệnh táo bón ngày càng nặng hơn.

Ảnh hưởng tâm lý của trẻ

Việc bị tình trạng này trong thời gian dài làm bé ăn uống kém, khó tiêu, không ngon miệng, thiếu năng lượng, mệt mỏi, hay khóc. Bên cạnh đó nghĩ đến việc ăn nhiều sẽ phải đi đại tiện làm bé không còn muốn ăn. Từ đó sức khỏe thể chất và cả tinh thần của con đều bị ảnh hưởng.

Nguy cơ tắc ruột

Phân khi ứ đọng lâu ngày trong trực tràng thì nó sẽ ngày càng rắn và có nguy cơ gây ra hiện tượng tắc ruột hoặc bán tắc ruột. Bé sẽ bị đau quặn từng cơn liên tục, chướng bụng, không xì hơi được.

Mắc bệnh liên quan đến hậu môn

Khối phân quá cứng và tích tụ sẽ tăng khả năng trẻ bị viêm nhiễm vùng niêm mạc trực tràng, ống hậu môn. Từ đó tăng nguy cơ bé bị nhiễm trùng, áp xe hậu môn, rò hậu môn về sau này.

Sản phẩm nào hỗ trợ hiệu quả việc cải thiện táo bón ở trẻ em?

Isilax Bimbi là siro thảo dược được chuẩn hóa Châu Âu là một trong những sản phẩm thuộc nhóm Fitobimbi - dòng thảo dược chuyên biệt trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em. Isilax Bimbi chuyên trị táo bón ở trẻ nhỏ, thuộc thương hiệu Pharmalife Research - công ty hàng đầu Italia và châu Âu.

Isilax Bimbi có công dụng tăng nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón cho bé yêu, bổ sung chất xơ hòa tan từ tự nhiên, cho bé một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng hấp thu chất dinh dưỡng, bổ sung các vitamin và khoáng chất từ thực vật cho trẻ em. Một số thành phần tiêu biểu có thể kể đến trong siro như: dịch chiết cây manna, dịch chiết quả mận, dịch chiết táo tây, dịch chiết cây cẩm quỳ, inulin, pectin táo,...

Sản phẩm chiết xuất 100% thảo dược tự nhiên, tuyệt đối an toàn và lành tính. Isilax Bimbi được kiểm nghiệm cũng như kiểm soát sinh học rất chặt chẽ. Các nguyên liệu được trồng và thu hái chuẩn thảo dược hữu cơ. Mẹ có thể sử dụng siro cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi bằng cách dùng trực tiếp hoặc hòa với một số thức uống như sữa, nước hoa quả, nước,...





Qua bài viết trên hi vọng rằng các bậc phụ huynh đã nhận biết được hậu quả đáng gờm của việc trẻ bị táo bón kéo dài. Ba mẹ có thể tin dùng Fitobimbi Isilax cho các bé bị táo bón, tiêu hóa kém, ăn uống khó tiêu để giúp các bé cải thiện tình trạng này cũng như có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

