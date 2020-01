/ / / Quảng Ngãi: Kiểm tra cơ sở karaoke, phát hiện hơn 70 người phê ma túy

Trong 2 đêm ngày 4 và 5-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra 2 cơ sở karaoke phát hiện hơn 70 người sử dụng ma túy và nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 2 giờ ngày 4-1, trên 40 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSMT cùng với sự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào cơ sở karaoke Hưng Thịnh (thuộc Cty TNHH MTV DVTH Hưng Thịnh) do ông Nguyễn Đức Nam làm giám đốc), phát hiện tại 3 phòng hát Vip hơn 50 người đang tụ tập, lắc lư theo tiếng nhạc lớn. Lực lượng Cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp, nhiều viên nén thuốc lắc, ketamine, cỏ,... và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trên bàn các phòng hát tại quán karaoke trên. Phòng CSMT xác định trên 50 đối tượng dương tính với chất ma túy.