/ / / Lên Facebook ví vợ như virus corona, người chồng ở Quảng Ngãi bị xử lý

Chiều nay, đại tá Võ Văn Dương, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan công an tỉnh đã phát hiện 9 người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook, liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona