/ / / Quảng Ngãi: Xe khách húc xe tải lao xuống hố sâu ven đường

Vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 20/2, tại Km 1400+800 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách và xe tải chạy cùng chiều khiến cả hai lao xuống hố sâu ven đường.







Tại thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 43C-08618 kéo theo rơmoóc mang biển kiểm soát 43R-00954 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc bất ngờ rẽ phải vào bãi đỗ (sát Quốc lộ 1A).



Do không xử lý kịp, ôtô khách mang biển kiểm soát 47B -01363 chạy đằng sau do tài xế Huỳnh Thanh Hải (trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã lao thẳng vào phần đầu của xe tải. Hậu quả, cả hai xe lao xuống hố sâu hơn 1 mét.



Tại hiện trường, xe ôtô khách bị hư hỏng phần đầu và sườn xe; còn xe tải bị bẹp dúm, biến dạng, gương kính rơi vãi khắp nơi.



Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Bình Sơn) đã kịp thời đến hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn./.