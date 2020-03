/ / / Quảng Ngãi: Nhậu xong rồi tắm biển, một người tử vong

Khu vực biển thôn Hội An 2 - nơi xảy ra sự việc. (Ảnh Đ.P)

Chiều 1/3, ông Nguyễn Tấn Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ An (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông tử vong trong khi tắm biển.

Thông tin ban đầu, sau khi nhậu với người thân ở khu vực biển thôn Hội An 2, xã Phổ An, (huyện Đức Phổ), ông Huỳnh Tấn Mai, (60 tuổi, ở thôn An Thạch, xã Phổ An) đã một mình ra biển tắm.



Theo người dân kể lại, ông Mai bơi ra khá xa bờ và bị đuối nước. Dù người dân đã tìm cách đưa ông Mai lên bờ và chuyển đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Hiện gia đình đang tổ chức lo hậu sự.



