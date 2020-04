/ / Quảng Ngãi: Bị tai nạn giao thông nguy kịch, gọi 115 nhưng không ai nghe máy

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Trực









Nạn nhân vụ tai nạn bị thương nặng. Ảnh: T.Trực

Sau nhiều lần gọi xe cứu thương nhưng không được, nạn nhân được đưa lên ô tô khác chở đi cấp cứu. Ảnh: T.Trực





Khoảng 19 giờ ngày 17-4, tại đường Hoàng Sa (đoạn qua địa phận xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên nguy kịch.Vào thời điểm trên, ô tô 16 chỗ mang biển số 76B-006.59 do tài xế tên Nam (45 tuổi) điều khiển chạy ở phần đường dành cho ô tô (theo hướng từ Đông sang Tây), khi đến đoạn đường trên đã bất ngờ đâm mạnh vào xe máy biển số 92D1-132.82 do một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển đang chạy ngược chiều ở phần đường dành cho ô tô (theo hướng ngược lại).Vụ tai nạn khiến thanh niên nguy kịch, nằm bất động ở phần đường bên kia; chiếc xe máy hư hỏng nặng, văng lên phần đường ngăn cách giữa 2 làn xe, xe ô tô cũng bị móp méo, hư hỏng phần đầu.Điều đáng nói, khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông xảy ra, PV Báo Người Lao Động tại hiện trường cùng nhiều người dân đã gọi vào đầu số cấp cứu (115) nhưng không có ai nghe máy. Sau hơn 30 phút gọi xe cứu thương nhưng không được, tài xế ô tô 76B-006.59 đã gọi điện nhờ người nhà lái ô tô khác chở người bị nạn đi cấp cứu.Hiện vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.Nguồn: nld.com.vn.

