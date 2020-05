/ / Nhóm 5 ngư dân Quảng Ngãi hỗn chiến với thương lái, 1 người bị thương

Cảng cá sông Gianh - nơi xảy ra sự việc





Sáng 30-5, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết đang phối hợp với Công an xã Thanh Trạch tiến hành điều tra, xử lý nhóm đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích.Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 27-5, anh Nguyễn Xuân Cảm (SN 1983, ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đến tại Cảng cá sông Gianh đóng ở địa bàn thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch và thu mua cá từ tàu của anh Huỳnh Cầu (SN 1983, ngụ huyện Đức Phụ, tỉnh Quảng Ngãi). Trong lúc thu mua thì giữa 2 bên xảy ra xích mích, cãi vả.Lời qua tiếng lại một lúc, Cầu dùng ghế nhựa đánh Cảm gây thương tích ở tay. Bức tức vì bị đối phương đánh mình, Cảm cũng dùng ghế nhựa đánh lại Cầu khiến anh này bị thương ở trán rồi bỏ chạy.Sau đó, Cầu đã gọi một nhóm 5 ngư dân người Quảng Ngãi trên tàu của mình chạy ra đuổi đánh anh Cảm khiến nạn nhân bị trọng thương. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của nhiều người, anh Cảm được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương ở một số bộ phận trên cơ thể.Nguồn: nld.com.

