/ / 68 người dương tính ma tuý trong quán karaoke ở Quảng Ngãi

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 68 trong 71 người dương tính với chất ma tuý.Khoảng 1 giờ 30 ngày 9-6, Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào kiểm tra quán karaoke Hoàng Vũ trên đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi.Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 71 người gồm 54 nam và 17 nữ sử dụng dịch vụ trong quán.Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 68 người dương tính với chất ma tuý, đồng thời thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng chất ma tuý.Công an đã đưa nhóm người này về trụ sở UBND phường Nghĩa Lộ lấy lời khai và yêu cầu quán karaoke Hoàng Vũ tạm ngưng hoạt động.Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.Nguồn: plo.vn.

