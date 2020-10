/ / Quảng Ngãi: 'Ốc đảo' Ân Phú bị cô lập hoàn toàn

'Ốc đảo' Ân Phú ở xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) với 300 hộ dân, bị cô lập hoàn toàn khi nước sông dâng lên ở mức báo động II.

Nước lũ ngập con đường bê tông duy nhất vào ốc đảo Ân Phú

Từ sáng 8.10, ốc đảo Ân Phú, nằm giữa dòng sông Trà Khúc, đã bị cô lập hoàn toàn khi nước sông dâng lên ở mức báo động II.

Ông Bùi Tỏi (ngụ ốc đảo Ân Phú) cho biết từ ngày 7.10, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết, ngập con đường bê tông duy nhất nối liền giữa đường Hoàng Sa (TP.Quảng Ngãi) với thôn Ân Phú. Vì vậy toàn bộ tàu ghe qua lại đã cấm hoạt động từ đêm 7.10. Thôn Ân Phú xem như bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Tỏi cho biết vốn quen với việc "sống chung với lũ" nên người dân trong thôn đều chủ động tích trữ lương thực, gạo. Tuy nhiên, việc tích trữ chỉ đủ dùng trong khoảng 10 ngày, nếu mưa lớn kéo dài thì người dân rất bất an.

Nhiều chuồng trại chăn nuôi bị ngập nước

Trại chăn nuôi gia cầm bị nước lũ bủa vây

Cũng theo ông Tỏi, do ốc đảo Ân Phú nằm ở giữa sông Trà Khúc nên khi bị ốc đảo chia cắt, ngoài một số học sinh trú ở nhà người thân gần trường thì khoảng 100 học sinh ở đây không thể đi học được. Chưa kể, khoảng 5 ha diện tích hoa màu của người dân ốc đảo nằm ở vùng thấp trũng đã ngập hoàn toàn.

Tại hai bên đường bê tông bị ngập bởi nước lũ, lực lượng dân quân của xã Tịnh An đã chốt chặn, ngăn cấm không cho người dân đi lại qua sông Trà Khúc để đảm bảo an toàn.

Lập chốt chặn không cho người dân đi lại qua sông và ghe đò hoạt động

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho biết đã cấm ghe đò hoạt động và cho lực lượng chốt chặn đường vào ốc đảo Ân Phú từ tối 7.10.

"UBND xã Tịnh An đã có kiến nghị lên UBND TP.Quảng Ngãi bố trí ca nô chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho người đi lại. Đồng thời chỉ đạo cho nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh ốc đảo Ân Phú ôn tập khi phải nghỉ học do lũ”, ông Khương nói.

