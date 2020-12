/ / Quảng Ngãi: Triệu tập thêm 10 người liên quan vụ hỗn chiến

10 người này được xác định liên quan vụ 2 nhóm dàn trận chuẩn bị hỗn chiến.

Ngày 25/12, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) triệu tập thêm 10 thiếu niên liên quan vụ 2 băng nhóm mang hung khí, bom xăng dàn trận hỗn chiến ở xã Nghĩa Trung. Đến nay, tổng cộng có 23 người bị cảnh sat bắt giữ, triệu tập để điều tra về việc gây rối trật tự công cộng.

"Trong số này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam Võ Thành Danh (ngụ xã Nghĩa Điền) do liên quan đến vụ giết người và Bùi Phước Trọng (ngụ xã Nghĩa Thương, cùng huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ án khác", đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng công an huyện Tư Nghĩa, nói.

Cảnh sát đọc lệnh bắt giam Võ Thành Danh, kẻ cầm đầu băng nhóm dàn trận hỗn chiến. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, tối 18/12, khoảng 40 thanh, thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, mang theo đao, kiếm và bom xăng đến đường liên thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này dùng khẩu trang bịt kín biển số xe máy, chuẩn bị hỗn chiến theo lời thách đấu qua mạng.

Công an huyện Tư Nghĩa lập tức huy động 70 cán bộ, chiến sĩ giải tán đám đông, bắt giữ 8 thanh, thiếu niên và triệu tập 5 người khác. 7 xe máy, 15 dao kiếm và 24 chai bom xăng liên quan vụ việc đã được cảnh sát tạm giữ.

Danh cầm đầu một nhóm tham gia hỗn chiến. Thanh niên này từng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can do liên quan vụ án Giết người.

Hôm sự việc xảy ra, Danh đã huy động hàng chục thanh, thiếu niên dàn trận chém nhau với nhóm gồm 40 người do Lê Quang Huy (biệt danh Chó Le, ngụ ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) cầm đầu.

Công an huyện Tư Nghĩa đang tiếp tục truy xét những người liên quan.

