/ / Quảng Ngãi: Cát tặc dựng lều bạt, cử người "canh" công an, hô hoán báo động

Những người khai thác cát sỏi trái phép ở sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biết việc làm vi phạm pháp luật, sai trái, nhưng họ vẫn làm, bất chấp.

Việc khai thác cát sỏi trái phép ở sông Trà Khúc diện ra lâu năm nhưng chính quyền, lực lượng chức năng vẫn chưa ngăn chặn, xóa bỏ được.





Tình trạng khai thác cát trái phép lòng sông Trà Khúc từ xã Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) và xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) đang trở thành "điểm nóng cát tặc" của tỉnh Quảng Ngãi hiện nay và thời gian qua.





Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ở khu vực này có ít nhất 8 bãi khai thác cát hoạt động rầm rộ. Hằng ngày, tại đây, hàng loạt xe tải đủ loại tải trọng lớn nhỏ tấp nập ra vào nhận cát, hoạt động không khác gì các điểm mỏ. Chỉ riêng từ con đường bê tông trộn lẫn bùn đất, cát sỏi phủ lấp, bụi bặm ở địa bàn Đội 2, thôn Trường Xuân (xã Tịnh Hà), đi theo con đường đất xuống khu vực bờ sông Trà Khúc có 5 bãi khai thác.

Toàn bộ khu vực này rộng chừng 3 héc ta nằm trên phạm vi lòng sông Trà Khúc. Tại đây, mỗi bãi khai thác cát trái phép có khoảng 10-15 người đua nhau xúc, chuyền cát lên các thành thùng xe tải đang nối đuôi nhau chờ sẵn. Trung bình mỗi ngày, có trên dưới 100 người tập trung khai thác cát sỏi trái phép ở 8 bãi cát ở khu vực 2 xã Tịnh Ấn Tây và Tịnh Hà.





Những người khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực này cho biết, họ tự đứng ra tổ chức khai thác cát để bán mặc dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Cát bán theo từng loại xe chở to, nhỏ khác nhau. Xe lớn loại trên 7-8m3 có giá trên 300 ngàn đồng. Xe tải loại 5-6m3 bán 300 ngàn đồng. Loại nhỏ hơn thì có giá từ 120-200 ngàn đồng. Tiền bán cát thu trực tiếp từ người lái xe đến mua.





Một phụ nữ trong nhóm người xúc cát tại bãi cho hay: Toàn bộ tiền thu được trong ngày, ngoài việc chi trả thuê người hút cát, tưới đường, chi phí mua xăng, dầu, đồ ăn... sẽ được chia đều cho mọi người trong nhóm. Thu nhập mỗi người trên dưới 500 ngàn đồng/ngày.









Có hàng chục căn lều bạt được dựng giữa lòng sông Trà Khúc làm nơi ăn nghỉ cho những "cát tặc" tại các điểm, bến bãi khai thác cát trái phép ở huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi





Theo những người xúc cát ở đây, trung bình mỗi ngày, một bến cát bán khoảng 20-30 xe cát. Nếu nhẩm tính, trên đoạn sông có 8 bãi cát trái phép, mỗi ngày bán trên dưới 200 xe tải cát, thu gần 40 triệu đồng phi pháp từ nguồn cát khai thác trái phép, mà không hề phải thực hiện một nghĩa vụ tài chính gì với nhà nước.





"Do khai thác trộm, trái phép nên vừa xúc cát, vừa "canh" công an. Có công an đến, người trực canh phải hô hoán, hoặc gọi điện từ xa báo trước. Công an vào thì xe tải phải nhanh chóng đổ cát xuống bến. Mọi người chạy trốn thật nhanh khỏi hiện trường.





Nếu lực lượng công an truy gắt gao thì phải bơi qua sông sang bên kia địa phận thành phố Quảng Ngãi trốn tránh. Khi nào, công an đi rồi thì quay trở lại xúc trộm.





Việc khai thác trộm cát chỉ là công việc mưu sinh, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Biết là sai trái, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm vì không biết làm công việc gì để kiếm tiền", một người xúc cát trộm nói.





Ông Trương Công Lơ, Trưởng thôn Trường Xuân (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) cho biết: Việc khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực này diễn ra suốt ngày đêm. Xe chở cát tập nập vào ra cả đêm lẫn ngày. Các con đường ở thôn Trường Xuân xe chạy rầm rập, người dân bức xúc, sống trong bất an, lo lắng.





Theo ông Lơ, thôn Trường Xuân có tất cả gần 450 hộ, trong đó, đội 1 gần 200 hộ, đội 2 hơn 250 hộ. Người dân ở trong thôn làm đủ nghề, nhưng chủ yếu làm nông nghiệp. Số hộ dân tham gia khai thác cát trái phép chỉ trên dưới 30 hộ dân.





"Người dân trong thôn mong muốn chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép. Tránh tình trạng trộm cát, cát tặc thêm tồi tệ, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng", ông Lơ bày tỏ.





Ông Văn Hồng Điệp, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà cho hay, khu vực bãi cát sông Trà Khúc đoạn qua thôn Trường Xuân (xã Tịnh Hà) trước đây UBND tỉnh Quảng Ngãi có cấp giấy phép khai thác mỏ cát sỏi cho 1 đơn vị doanh nghiệp.





Tuy nhiên, người dân ở đây (là những đối tượng khai thác cát trái phép) phản đối, dùng mọi cách cản trở, không cho doanh nghiệp khai thác mỏ. Trước sự gây rối, tạo áp lực của một nhóm người, doanh nghiệp này cuối cùng phải "bỏ cuộc", rút lui, trả lại giấy phép khai thác cát sỏi cho chính quyền địa phương.





"Kế từ đó, tình trạng cát tặc "rút ruột" sông Trà Khúc ở khu vực này ngày càng trở nên phức tạp. Chính quyền chỉ đạo, lực lượng chức năng, lực lượng liên ngành vào cuộc truy quét, xử lý liên tục nhưng tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở đây vẫn tồn tại, diễn ra ngày càng rầm rộ hơn", ông Điệp thông tin.





Để giải ngăn chặn, xử lý nạn "cát tặc" ở khu vực này, thời gian qua, Công an và phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sơn Tịnh đã thực hiện hàng chục lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các bè có gắn máy nỏ hút cát và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không khai thác cát sỏi trái phép.





Không dừng lại đó, tổ công tác liên ngành, Công an huyện Sơn Tịnh tổ chức hàng loạt cuộc tuần tra ban ngày, ban đêm. Kết quả đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 11 vụ (gồm 13 đối tường) có hành vi vận chuyển, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, thu giữ 9 xe ô tô, 3 gàu múc máy đào, 1 xe máy đào dùng để khai thác cát trái phép.





Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở đây vẫn diễn ra ngày càng phức tạp, cả ngày lẫn đêm, thách thức lực lượng chức năng, chính quyền địa phương.