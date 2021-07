/ / Quảng Ngãi: Bắt ma túy giữa mùa dịch

Chiều 4-7, Công an phường Nguyễn Nghiêm phối hợp Đội Cảnh sát ma túy- Công an TX Đức Phổ (Quảng Ngãi) phát hiện, bắt quả tang H.Q.L (1983, trú phường Nguyễn Nghiêm) có hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua kiểm tra tại chỗ và khám xét chỗ ở của H.Q.L, lực lượng Công an thu giữ 2,60g nghi là ma túy methamphetamine và heroin, 0,25ml dung dịch nghi là heroin, 19 viên nén nghi làm ma túy tổng hợp. Hiện Công an TX Đức Phổ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Đối tượng L. bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn: cand.com.vn.





Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý