/ / Quảng Ngãi: Chuyến xe đầu tiên lên đường đón công dân Quảng Ngãi từ TPHCM về quê

Đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi hành 12 chiếc xe đón 200 người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch.

1 xe cảnh sát, 1 xe y tế và 10 xe khách đã khởi hành đi đón 200 công dân từ TP.HCM trở về Quảng Ngãi

Chiều 24/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi hành (đợt 1) đi đón 200 bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn về quê.





Đoàn gồm 10 xe khách, cùng với 2 xe cảnh sát và y tế xuất phát lúc 17 giờ 30 ngày 24/7 từ bến xe Chín Nghĩa (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi).





Đại tá Võ văn Dương, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đoàn đi đón do Thượng tá Trần Minh Hưng- Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh làm Trưởng đoàn với 48 thành viên gồm các lực lượng công an, tình nguyện viên, lái xe, nhân viên y tế.





12 xe từ Quảng Ngãi vào đón người tại các điểm tập kết do hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM sắp xếp. Trong đó, 10 chiếc xe khách do Công ty TNHH Chín Nghĩa hỗ trợ miễn phí. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi theo 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân tại TPHCM.





Anh Phạm Huy Tính, một tình nguyện viên đi theo đoàn chia sẻ, biết là chuyến đi sẽ khó khăn, nhưng anh vẫn hào hứng tham gia để đoàn đón bà con về một cách nhanh nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ cùng mọi người kiểm tra sức khỏe và đi cách ly tập trung theo quy định.





Những công dân trở về sẽ được đưa đi cách ly tập trung ở tại Khu KTX Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Khu dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) huyện Bình Sơn. Ngoài ra, lực lượng tình nguyện đi đón công dân về cũng thực hiện cách ly y tế theo quy định.





Một số hình ảnh tại lễ khởi hành





Quang cảnh lễ khởi hành.





Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho Thượng tá Trần Minh Hưng - trưởng đoàn đi đón công dân về quê.





10 chiếc xe khách do Công ty TNHH Chín Nghĩa hỗ trợ đưa người dân về.





Nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng chống dịch để đi đón người dân.





Các tình nguyện viên hăng hái lên đường.





Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi theo 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân tại TP. HCM.