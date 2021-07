/ / Quảng Ngãi: Hàng trăm người ùn ùn từ TP. HCM đổ về quê tránh dịch bằng xe máy, ô tô

Những ngày qua, khi TP. HCM và các tỉnh phía Nam bùng phát dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lượng người đổ về Quảng Ngãi bằng xe máy và ô tô cá nhân qua chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ để tránh dịch ngày càng đông.

Hàng trăm người dân Quảng Ngãi đi xe máy, xe ô tô cá nhân từ các tỉnh phía Nam về quê để tránh dịch.

Sáng 22/7 trao đổi với PV, Thiếu tá Dương Hiển Công Lực, Trưởng trạm CSGT Đức Phổ, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, số lượng người dân của tỉnh đang lao động ở các tỉnh thành phía nam, đặc biệt là TP. HCM trở về quê bằng xe máy và ô tô cá nhân ngày càng đông, nhất là trong 3 ngày gần đây.

Chỉ tính riêng ngày 21/7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ở đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ đã ghi nhận trên 300 người trở về, nhiều nhất là từ TP.HCM về quê. Trong đó số trường hợp về bằng xe máy chiếm ước chiếm ½.

Theo đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát này vô cùng vất vả để hướng dẫn, triển khai phân loại và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với số người này. Sau khi hướng dẫn khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cách ly tập trung theo quy định.

Người dân khai báo y tế.

Lực lượng CSGT thị xã Đức Phổ và tỉnh Quảng Ngãi phải liên tục điều động ô tô chuyên dụng, chở hàng trăm xe máy của số người này đến nơi quy định để khử khuẩn và giữ hộ. Người dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly sẽ đến nhận lại phương tiện hoặc có thể ủy quyền cho người thân đến làm thủ tục nhận thay.

Với phương tiện là ô tô, lực lượng chức năng khuyến khích người cách ly gọi người thân đến lấy tại chốt. Hoặc người cách ly có thể tự lái đến khu cách ly tập trung được chỉ định, có sự giám sát của lực lượng CSGT.

Bà Nguyễn Thị Thắm, một lao động tự do từ TP.HCM về quê bằng xe máy cho biết, do tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp nên bà không có việc làm. Vì vậy sau khi xét nghiệm PCR (Realtime RT-PCR) có kết quả âm tính, bà đã cùng chồng chạy xe máy về quê.

“Về Quảng Ngãi bây giờ biết là phải cách ly tập trung nên tôi chấp hành đầy đủ để phòng, chống dịch, nhằm bảo vệ cho bản thân và cho cả cộng đồng”, bà Thắm chia sẻ.

Chỉ tính riêng ngày 21/7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ở đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ đã ghi nhận trên 300 người trở về, nhiều nhất là từ TP.HCM về quê.

Theo Thiếu tá Dương Hiển Công Lực, tất cả người dân về từ vùng dịch COVID-19 đều phải tuân thủ việc khai báo y tế và đi cách ly tập trung theo quy định. Trường hợp khai báo gian dối hoặc chống đối việc đi cách ly sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, theo hình thức phạt tiền hoặc phạt tù. Trong đó, trường hợp nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Một diễn biến liên quan, tính từ ngày 26/6 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 223 ca COVID-19. Đến nay, đã điều trị khỏi cho 50 người, còn 173 bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Trong đó, có 7 bệnh nhân nặng, 76 bệnh nhân có các triệu chứng vừa và nhẹ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đang thực hiện kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung công dân Quảng Ngãi về từ TP. HCM do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trước mắt, Quảng Ngãi bố trí xe khách đón hai đợt với 400 người dân thuộc diện khó khăn, người yếu thế như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc kẹt tại TP. HCM do khám, chữa bệnh, lao động tự do, mất việc làm về quê.

Nguồn: tienphong.vn.

Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý