BỘT CHÙM NGÂY GIÁ BAO NHIÊU? CÔNG DỤNG CỦA BỘT CHÙM NGÂY SẤY LẠNH

Túi 100gr bột chùm ngây nguyên chất của Foody Nhà Quê





Các nghiên cứu đã chứng minh trong 100gr lá chùm ngây có chứa 51.7 mg Vitamin C cao hơn gấp 7 lần so với cam, nồng độ đạm cao gấp 2 lần so với sữa, canxi cũng cao hơn 4 lần so với sữa, lượng kali trong lá chùm ngây cao gấp 4 lần so với chuối và vitamin A cũng cao hơn hẳn so với cà rốt.Đối với trẻ ăn dặm, khi cho trẻ ăn 20gr rau chùm ngây bạn sẽ cung cấp được cho bé 90% lượng calcium, 100% vitamin C, Vitamin A, 15% chất sắt, 10% chất đạm cần thiết và vitamin B bổ sung cần thiết cho cơ thể trẻ. Việc sử dụng bột chùm ngây cho bé ăn dặm là phương pháp và lựa chọn tốt nhất cho bữa ăn dinh dưỡng, loại rau này cũng được hai tổ chức uy tín thế giới là WHO và FAO xem như là giải pháp tốt cho các bà mẹ thiếu sữa sau khi sinh và các trẻ em suy dinh dưỡng.Trong lá của rau chùm ngây có chứa tới 18 axit amin, trong đó có 8 axit amin thiết yếu cho cơ thể chúng ta đó là ISoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalaine, threonine, tryptohyan, valine vì thế chúng được phong là loài cây chứa protein hoàn hảo.Đối với làm đẹp thì đây là nguyên liệu kỳ diệu cho phụ nữ, hiện đang được rất ưa chuộng, trong chùm ngây có chứa cytokinin – loại kích thích tố thực vật tạo ra phân chia tế nào, tăng trưởng và làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào, đặc biệt là tế bào da. Việc sử dụng thường xuyên các sản phẩm từ loài cây này như trà chùm ngây nguyên chất, hoa và than hay sử dụng lá nấu canh thường xuyên cũng khá bổ dưỡng và rất tốt.Đối với bột lá chùm ngây nguyên chất, các quý bạn đọc thắc mắc "?". Để mua tinh bột chùm ngây nguyên chất tại Foody Nhà Quê bạn thực hiện 1 trong 3 cách sau:Cách 1: Truy cập ngay website FoodyNhaQue.Com để tìm hiểu thông tin chi tiết sản phẩm bột chùm ngây nguyên chất/Cách 2: Gọi ngay Hotline/Zalo: 097.262.1813 để được tư vấn cũng như mua hàng.Cách 3: Đặt hàng qua kênh Shopee của Foody Nhà Quê: https://shopee.vn/foodynhaqueRễ loại cây này có vị đắng tuy nhiên lại được xem như loại thuốc bổ cho cơ thể như bổ phổi, điều kinh, long đàm, lợi tiểu, giảm phù thũng. Các nghiên cứu tại Ấn Độ đã ghi nhận dịch chiết bằng nước rễ chùm ngây có chứa alcohol và axalate có thể ngăn ngừa sỏi thận một cách hiệu quả.Vỏ rễ của chùm ngây nếu sắc lấy nước cũng trị đau rang, đau tai rất tốt. Sử dụng rễ tươi của cây non có thể trị nóng sốt, gout, sưng gan và lá lách. Trong rễ cây có thành phần kích thích lưu thông huyết, hỗ trợ tiêu hóa, tác dụng lên hệ thần kinh làm giảm đau hiệu quả.Trong y học chúng còn sử dụng để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, chăm sóc tim mạch, giảm huyết áp, tốt cho tiêu hóa, trị suy nhược cơ thể, đối với nam bị yếu sinh lý thì đây là dược liệu hiệu quả trong việc kích thích ham muốn tình dục mang lại hiệu quả cao.Theo các nghiên cứu và thí nghiệm đã được thực hiện thì lượng protein của loại hạt này ngang hàm lượng protein trong thịt, có tác dụng tốt cho sụn da, xương và máu cho cơ thể đồng thời còn đóng vai trò sản xuất các enzym và hormone, ngoài ra khi nấu bột chùm ngây cho bé biếng ăn thay vì sử dụng dầu thực vật thông thường mẹ có thể sử dụng dầu từ hạt chùm ngây để có tác dụng tốt hơn.Đối với việc làm đẹp thì hạt chùm ngây có công dụng không kém rễ, thân, lá, chúng chứa chất liều dưỡng chất trong đó nhiều nhất là vitamin C, như ở trên ta đã biết thì đây là loại dưỡng chất thiết yếu làm đẹp cho da.Trong hạt chùm ngây còn có lượng Vitamin A rất lớn, giúp da ránh khỏi các tế bào nám, sạm da và các gốc tự do, giữ cho làn da luôn khỏe mạnh. Đồng thời Vitamin A cũng thúc đẩy sự hình thành các collagen và tăng cường độ săn chắc của da, giúp da không lão hóa sớm. Dầu chiết xuất từ hạt chùm ngây ngoài để ăn chúng còn có tác dụng làm kem dưỡng ẩm, vì chiết xuất từ thiên nhiên lên loại dầu hạt này rất an toàn, phù hợp với mọi loại da.Ngoài ra,còn có khả năng lợi tiểu, hạ đường huyết trị suy nhược thần kinh, giúp an thần, giảm mỡ máu, cải thiện khả năng sinh lý cho nam giới rất hiệu quả.Có thể thấy được rằng, những tác dụng của chùm ngây đối với đời sống sức khỏe của chúng ta rất quý báu, không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho món ăn hàng ngày, là dược liệu hỗ trợ chữa bệnh, mà bột chùm ngây còn sử dụng làm các món ăn như bánh flan bột chùm ngây, trà sữa bột chùm ngây,… khá thú vị đó nhé.Tham khảo thêm:

