/ / Ăn nấm độc hái trên rẫy, 3 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi tử vong thương tâm

Bác sĩ theo dõi sức khỏe cho chị N. lúc còn điều trị. (Ảnh: BVCC)





Sáng 12/5, lãnh đạo 2 Bệnh viện (BV) Đà Nẵng và BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận các nạn nhân trong cùng một gia đình ăn nấm độc hái trên rẫy ở Quãng Ngãi đều đã tử vong.Cụ thể tại khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng, các nạn nhân Đinh Văn T. (39 tuổi) và Đinh Thị N. (38 tuổi) tử vong vì suy đa tạng, tổn thương gan quá nặng.Ngoài ra, con gái 12 tuổi của hai vợ chồng anh T., chị N. điều trị tại khoa Nhi hồi sức, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tổn thương não nặng, không còn phản xạ, được người nhà xin về ngày 10/5.Trước đó vào ngày 4/5, khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng tiếp nhận 2 bệnh nhân trong một gia đình gồm Đinh Văn T. (39 tuổi) và Đinh Thị N. (38 tuổi), dân tộc Ca Dong, ngụ xã Sơn Tân, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng ngộ độc nấm nặng.Thông tin ban đầu, gia đình anh T. vào rẫy và hái nấm có màu trắng, vừa mọc sau mưa để về chế biến món ăn tối.Sau bữa ăn khoảng 12 tiếng đồng hồ, lần lượt anh T., con gái (12 tuổi) và chị N. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra máu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng. 3 người con còn lại do không ăn nấm nên không bị ngộ độc.Cả 2 vợ chồng anh T. và con gái được người thân đưa vào BV Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu sau khoảng 15 giờ sau ăn nấm và được điều trị 2 ngày. Sau đó con gái được chuyển ra bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng và 2 vợ chồng anh T. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.Các bác sĩ đã tích cực điều trị, thải độc qua đường tiêu hóa và tiết niệu cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, người vợ diễn tiến nặng, nhiễm độc gan nặng, suy gan cấp nên phải thay huyết tương, lọc máu liên tục, thở máy và sau đó đã tử vong.Bác sĩ Hà Sơn Bình, phụ trách khoa Hồi sức chống độc, BV Đà Nẵng chia sẻ, tùy theo từng loại nấm mà xuất hiện triệu chứng ngộ độc trước 6 giờ hoặc xuất hiện muộn từ 6-40 giờ sau khi ăn.Ngộ độc nấm thường gây đau bụng, nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng, toàn thân mệt mỏi, da xanh tái, co giật, khó thở…Thậm chí, độc tố của một số loại nấm có thể gây liệt thần kinh, phá hủy tế bào gan, thận, dẫn đến hôn mê, tử vong.Những trường hợp ngộ độc nấm, suy gan cấp, điều trị nội khoa thường thất bại, chỉ có biện pháp duy nhất là ghép gan.Vì thế, việc cấp cứu ban đầu các ca ngộ độc nấm rất quan trọng.Do đó theo bác sĩ, sau khi có biểu hiện ngộ độc người dân cần nhanh chóng thải độc ra khỏi cơ thể bằng cách gây nôn để nôn sạch toàn bộ thức ăn hoặc dùng than hoạt tính có tác dụng làm giảm chất độc, sau đó đến ngay BV để can thiệp điều trị sớm.Nguồn: toquoc.vn.

