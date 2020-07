/ / Khởi tố thêm 9 nguyên lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các bị can Cường, Minh, Hà, Dũng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA cung cấp









Ngày 3-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can về tội 'vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng', quy định tại điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015.9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Mạnh Cường - nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu xây lắp số 1, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Trần Năng Hà, Chu Minh Tuệ - cùng là nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 2; Vũ Dũng và Đỗ Tấn Nam - cùng là nguyên giám đốc ban điều hành nội bộ gói thầu số 4; Nguyễn Văn Cảnh - nguyên giám đốc chất lượng gói thầu số 4; Lương Chung Dũng - nguyên chỉ huy trưởng gói thầu số 5; Lương Văn Tiến - nguyên chỉ huy trưởng gói thầu số 6; Nguyễn Hồng Phước - nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 7.Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra vụ án 'vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Từ đó dẫn đến việc đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước.Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai các quyết định khởi tố và lệnh khám xét.Mới đây, hồi giữa tháng 2, cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 nguyên lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.Trước đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người gồm: Nguyễn Tiến Thành - nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình - nguyên giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phạm Đình Phú - phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, giám đốc ban điều hành gói thầu số 5 và Nguyễn Thành An - thành viên Cienco 1, phó giám đốc ban điều hành gói thầu số 7.Từ cuối tháng 10-2018, hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiểm điểm tổng giám đốc VEC về trách nhiệm phụ trách trực tiếp và quản lý vận hành bảo trì dự án, song đã không nghiêm túc thực hiện nghị quyết của hội đồng thành viên, để xảy ra hậu quả.Theo đại diện VEC, sau hơn một năm khai thác 65km cao tốc, một số hư hỏng cục bộ xuất hiện. Các đơn vị kiểm tra đã báo cáo nhưng nhà thầu không sửa chữa kịp thời, triệt để, làm hư hỏng nặng thêm.Trên tuyến đường xuất hiện 21 vị trí trong số 426 tổng số cầu, cống bị thấm, dột. Tại một số vị trí mái taluy sạt trượt.Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm chủ đầu tư.Dự án có tổng chiều dài 139,2km, được khởi công ngày 19-5-2013. Sau khi hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã kiểm tra, đánh giá và chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác theo quy định.Trong đó, đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác từ ngày 2-8-2017, đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi thông xe đưa vào khai thác từ ngày 2-9-2018.Sau 14 tháng đưa vào khai thác, tại đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường với diện tích hư hỏng (ổ gà tại lớp bêtông nhựa tạo nhám) khoảng 70m2 trên tổng số 3,1 triệu m2 mặt đường.Một số công trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột; một số vị trí mái taluy bị xói lở do nhà thầu chưa hoàn thiện công tác trồng cỏ và gia cố mái.Nguồn: tuoitre.vn.

