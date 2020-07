/ / Quảng Ngãi: Đã truy vết 275 người là F1 và F2 tiếp xúc gần với bệnh nhân 419

Đã có lệnh phong tỏa khu vực tổ 9, phường Quảng Phú trong vòng 28 ngày kể từ ngày 27.7





Báo cáo tại cuộc họp, đến 17 giờ chiều cùng ngày, Quảng Ngãi đang điều trị 2 trường hợp dương tính Covid-19 là bệnh nhân 370 và 419. Trong đó, bệnh nhân 370 hiện sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm lần 6 vẫn dương tính với SARS-CoV-2.Riêng bệnh nhân 419 có triệu chứng tức ngực, khó thở nhẹ, không sốt. Qua truy vết có 275 người tiếp xúc gần với bệnh nhân là F1 và F2. Trong đó, 145 trường hợp là F1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với 35 trường hợp có liên quan đến đến ca bệnh này.Với nhà xe Thanh Hường, hiện ngành Y tế phối hợp với công an yêu cầu cung cấp danh sách người đi cùng các chuyến xe với bệnh nhân 419, nhưng nhà xe này không nắm. Hiện công tác truy vết đang được triển khai với sự hỗ trợ của các nhà mạng. Đến chiều 27.7, chỉ mới truy vết được danh sách 20 người đi cùng xe với bệnh nhân 419 vào ngày 14.7. Còn số người đi cùng bệnh nhân trên xe Thanh Hường vào 2 ngày còn lại vẫn chưa được nắm danh sách.Hiện toàn tỉnh có 447 người đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Trong đó, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 19 trường hợp, Khách sạn Hamonia 159 trường hợp, Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh và Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi tại thị xã Đức Phổ 269 người. Hiện tại, sức khỏe những người được cách ly ổn định.Các chốt kiểm tra y tế đã được triển khai trên đường bộ và đường biển để kiểm soát lượng người và phương tiện từ Đà Nẵng về. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành liên quan kiến nghị về chế độ hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cho 280 người dân ở tổ 9, phường Quảng Phú. Chi kinh phí hỗ trợ chế độ tại các chốt kiểm tra y tế. Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao tập trung đông người. Dừng hoạt động đón khách du lịch đến Quảng Ngãi…Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhận định, nguy cơ dịch lây lan lớn vì lịch sử di chuyển của bệnh nhân 419 phức tạp, từng tiếp xúc với nhiều người. Mỗi ngày, có rất nhiều người và phương tiện giao thương với Đà Nẵng. Do đó, ngoài việc truy vết F1 của bệnh nhân 419 thì phải nắm danh sách và quản lý, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp từng đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tại Đà Nẵng.Quảng Ngãi phải phối hợp với Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Đà Nẵng nắm tất cả trường hợp liên quan đến 11 ca mắc Covid-19 ở Bệnh viện Đà Nẵng vừa được công bố vào chiều cùng ngày. Có chế tài xử lý hoạt động vận tải hành khách chui và hành vi không cung cấp danh sách người đi cùng xe với bệnh nhân 419.Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng yêu cầu, tiếp tục không cho chợ Ông Bố họp chợ trong 14 ngày tới. TP.Quảng Ngãi chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cho 80 hộ dân trong khu vực phong tỏa.Đề nghị ngành công an và lực lượng liên quan truy vết tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 419. Phát hiện và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Quyết định tái thành lập các chốt kiểm tra y tế đường bộ, đường biển và đường sắt.Yêu cầu Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh để biết rõ về tình hình phòng chống dịch của tỉnh, việc gì làm được và chưa làm được. Qua đó, có cơ sở nhờ sự hỗ trợ về nhân lực và thiết bị triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Bắt đầu từ ngày 27.7, các quán cà phê, giải khát, quán ăn không mở cửa bán phục vụ tại chỗ để hạn chế tập trung đông người. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Đà Nẵng, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu.Nguồn: baoquangngai.vn.

