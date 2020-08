/ / TPHCM: Hai đối tượng táo tợn giả danh cán bộ Cục CSHS vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Đang đọc lệnh bắt khẩn cấp (giả) tại nhà một người dân trên địa bàn P7, Q11, hai đối tượng giả danh cán bộ Cục CSHS - Bộ Công an đã bị tổ công tác Công an phường 7 và Đội CSHS Công an quận 11 bắt quả tang.



Tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 28-8-2020, bà Lim Thị H. (SN 1966, ngụ Nhật Tảo, P7Q11) đang ở trong nhà thì bất ngờ phát hiện một xe ôtô BS xanh 80B dừng trước cửa nhà.



Trên xe bước xuống 2 cán bộ với quân hàm thiếu tá và thiếu úy, xưng là người của Cục CSHS Bộ Công an. Sau đó, cả hai yêu cầu bà H vào nhà và đọc lệnh bắt bà này. Thấy điệu bộ cả hai khả nghi, đặc biệt là không có sự xuất hiện của đại diện CAP hay tổ dân phố, người thân bà H liền gọi điện báo CAP7.





Hai đối tượng giả danh thiếu tá và thiếu uý Công an cùng súng, thẻ ngành giả bị bắt giữ

Chiếc xe biển số xanh 80B cũng là biển số giả

Ít phút sau, tổ công tác CAP và hình sự đặc nhiệm Công an quận lập tức có mặt, yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau một hồi cao giọng, 2 đối xuất trình một thẻ ngành và lệnh khám xét, nhưng tất cả đều là giả.



Di lý 2 đối tượng về trụ sở CAP, thiếu tá “dỏm” có tên Trần Văn Sơn (SN 1979, HKTT 7A Cộng Hòa, P4, Q.Tân Bình) còn thiếu úy “dỏm” là Trần Hồng Thái (SN 1983, HKTT Khoái Châu-Hưng Yên).



Hiện CAQ11 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc giả danh táo tợn này, cũng như mục đích giả danh của 2 đối tượng.



