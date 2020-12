/ / Triệu Quân Sự lĩnh án tù chung thân lần thứ 2

Ngày 18/12 tại Đà Nẵng, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) mức án chung thân về các tội: Trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Như tin đã đưa, đêm 3/6/2020 sau khi trốn khỏi Trại giam T10 Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự cướp điện thoại di động của nhân viên gác chắn đường sắt ở xã Bình Nguyên và lấy trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 76 X6 2978 của một người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Bị cáo Triệu Quân Sự bị Tòa án quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vào ngày 18/12.

Sau khi bán chiếc điện thoại cướp được tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) làm lộ phí, Triệu Quân Sự tiếp tục dùng xe máy Yamaha Sirius BKS 76 X6 2978 lấy trộm của người dân trốn chạy ra Đà Nẵng.

Ngày 4/6 do bị công an truy đuổi gắt gao, Triệu Quân Sự vứt lại xe máy ở đèo Hải Vân cách chân đèo phía Nam khoảng 2 km, tìm đường xuống Đà Nẵng ngủ qua đêm sau đó vào Hội An và TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chơi game liên tục nhiều ngày tại quán Internet nằm trên đường Phan Chu Trinh (TP Tam Kỳ) cho đến khi bị bắt vào lúc 19 giờ 30 ngày 18/6.

Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng truy lùng Triệu Quân Sự tại đèo Hải Vân.

Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, liều lĩnh và manh động, từng thụ án chung thân ở Trại giam T10 của Quân khu 5 về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và đã có 2 lần trốn khỏi trại giam này.

Nguồn: daidoanket.vn.

