/ / Tàu chở hàng ra đảo Lý Sơn bị chìm, 5 người được cứu sống

Tàu vận tải Tùng Lợi, số hiệu QNg 0199 VT có công suất 125 CV, trọng tải 40 tấn, chở hàng từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ra đảo Lý Sơn thì không may bị chìm trên biển, rất may 5 thuyền viên trên tàu được cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Tàu vận tải Tùng Lợi bị chìm trên biển khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 1 hải lý. Ảnh: (cắt từ clip)

Chiều 11/12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên vùng biển thuộc huyện đảo Lý Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn hàng hải, khiến 1 tàu chở vật liệu xây dựng cùng 5 người đi trên tàu bị chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nạn 5 người đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/12, tàu vận tải Tùng Lợi, số hiệu QNg 0199 VT có công suất 125 CV, trọng tải 40 tấn, do ông Phan Thanh Tùng (trú thôn Đông, An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, cùng 5 thuyền viên vận chuyển 36 tấn vật liệu xây dựng xuất bến tại Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ra huyện đảo Lý Sơn.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày khi tàu di chuyển đến tọa độ 15 độ 21 phút độ vĩ bắc- 109 độ 08 phút độ kinh đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 1 hải lý về hướng đông nam thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thuyền trưởng và các nhân viên đi trên tàu đã kịp bám vào các thùng và kêu gọi cứu nạn.

Tàu cá tiếp cận ứng cứu tàu bị nạn. Ảnh: (cắt từ clip)

Nhận được thông tin cứu nạn, Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn điều động tàu khách và tàu cá hoạt động trên cùng khu vực đến hiện trường cứu nạn.

Sau hơn 1 giờ, tàu QNg 0199 TV chìm hoàn toàn, thuyền trưởng cùng 4 người trên tàu sử dụng các phao nhựa nhảy xuống biển để thoát nạn. Ngay lúc đó, tàu cá cứu hộ đã kịp thời cho thuyền thúng đến vớt người, đưa lên tàu khách về đảo Lý Sơn an toàn.

Đến sáng 11/12, lực lượng chức năng và chủ tàu đã kéo vớt được con tàu gặp nạn vào neo đậu tại cảng, toàn bộ hàng hóa bị sóng đánh trôi dạt, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Được biết, đảo Lý Sơn đã bị chia cắt với đất liền trong thời gian gần nửa tháng do thời tiết xấu. Sau khi tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn được hoạt động trở lại, hàng hóa được lưu thông ra đảo thì bị xảy ra tai nạn.

Thời gian qua, việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung cấp cho huyện đảo Lý Sơn do các tàu vận tải vỏ gỗ thực hiện. Nhiều tàu nhỏ đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi thời tiết biển không thuận lợi.

Vào tháng 3/2019, một tàu vận tải chở đầy nhu yếu phẩm ra đảo Lý Sơn cũng bị sóng đánh chìm khi chỉ còn cách đảo Lý Sơn 5 hải lý. Hàng hóa hư hỏng, rất may 6 thuyền viên được ứng cứu thành công.

