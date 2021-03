/ / Quảng Ngãi dừng mời, cấp phép khám chữa bệnh với ông Võ Hoàng Yên

Trước kiến nghị của Công an Quảng Ngãi, UBND tỉnh này quyết định tạm dừng việc mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký văn bản gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại tỉnh này.

Ông Yên từng được huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mời về khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: B.Đ)

Theo đó, lãnh đạo tỉnh thống nhất kiến nghị của Công an tỉnh về việc tạm dừng mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn Quảng Ngãi.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND huyện Bình Sơn kiểm tra, đánh giá hiệu quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn trong năm 2020.

Tháng 7/2020, huyện Bình Sơn mời ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin ông Võ Hoàng Yên bị tố hoạt động nghề không hiệu quả, có dấu hiệu trục lợi gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn vào cuộc điều tra, xác minh.

Công an huyện Bình Sơn làm việc với gia đình có người thân từng được ông Yên chữa trị. (Ảnh: B.Đ)

Công an huyện Bình Sơn đã làm việc với những gia đình từng có người thân được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh. Theo kết quả kiểm tra, đa số các trường hợp được ông Yên chữa đều không khỏi, như trường hợp của chị Phan Thị Mỹ H. ( cháu ông Phan Văn Thọ, trú thôn 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn).

Ông Thọ cho hay, chị H. bị câm bẩm sinh và được ông Yên thăm khám, chữa trị nhưng không khỏi bệnh.

Nguồn: vtc.vn.

Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý