/ / Quảng Ngãi: Không có tiền, 47 người Hrê được Khánh Hòa hỗ trợ đưa về quê Quảng Ngãi

Do không có tiền và phương tiện, 47 người dân tộc thiểu số Hrê ở làng Măng (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) quyết định đi bộ về quê. May mắn, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và hỗ trợ phương tiện đưa họ về quê an toàn

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết trưa 10-7, trong lúc đang chốt trực ở trụ sở UBND xã Ninh Ích (ngay mặt tiền Quốc lộ 1), công an xã phát hiện một nhóm người đi thành đoàn dài mỗi người với ba lô, túi đựng tư trang vật dụng. Thấy vậy, công an liền mời vào làm việc để bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19.

Qua xác minh, những người này cho biết họ thường trú tại xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Họ đến Khánh Hòa làm thuê cho ông Phạm Từ Đại (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) tại tiểu khu 231 xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) từ tháng 5-2021.

Đoàn người dân tộc Hrê tỉnh Quảng Ngãi đi bộ về quê được Công an xã Ninh Ích phát hiện

Công việc làm rẫy trồng keo mỗi ngày 200.000 đồng/người nhưng 2-3 ngày mới làm 1 lần. Do đó, những người này không đủ tiền để mua thức ăn. Sau 2 tháng, họ chỉ làm được khoảng 15 ngày. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, họ muốn về quê nhưng không có phương tiện.

Ngày 8-7, 47 người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê nói trên đã quyết định đi bộ về quê. Đoàn gồm 31 nam (3 người dưới 15 tuổi) và 16 nữ. Sau 2 ngày 1 đêm đi bộ với quảng đường hơn 50km từ huyện Cam Lâm đến xã Ninh Ích thì chính quyền địa phương phát hiện.

Nhóm người đi bộ từ huyện Cam Lâm đến thị xã Ninh Hòa được hỗ trợ cơm nước

Tại đây, 47 người dân Quảng Ngãi được cán bộ y tế thị xã Ninh Hòa thực hiện kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, đều có kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết sau khi nhận được thông tin, thị xã Ninh Hòa đã trao đổi và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng ý hỗ trợ 2 ôtô đưa 47 người này về đến huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thị xã Ninh Hòa cũng hỗ trợ người dân cơm, mì tôm, nước uống… đồng thời liên lạc trực tiếp với Chủ tịch UBND và lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ để tiếp nhận những người này

Những người dân tộc Hrê đã về quê an toàn

Đến 21 giờ 10 phút ngày 10-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 ôtô chở 47 người dân Quảng Ngãi trở về quê trong đêm.

Đến sáng nay, 47 người dân tộc Hrê đã về được xã Ba Dinh. Chính quyền xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận công dân và gửi lời cám ơn định chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã giúp đỡ những người dân tộc thiểu số khi gặp khó khăn.

Nguồn: nld.com.vn.

