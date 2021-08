/ / / Quảng Ngãi: Bắt nghịch tử dùng dây điện siết cổ mẹ ruột tử vong sau 24 giờ gây án

Ở địa phương, Hải là đối tượng nghiện rượu, ma túy, mỗi lần uống rượu về Hải lại to tiếng, đánh mẹ và anh trai.

Liên quan đến thông tin con trai sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn lên núi, sáng ngày 2/8, trao đổi với PV, đại diện thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bà L.T.L.T. (55 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1) có 2 người con trai. Lê Văn Hải (23 tuổi) là con trai thứ 2 của bà L.

"Ở địa phương Hải cũng làm đủ nghề như phụ hồ hay nhà ai có công việc gì thuê, đối tượng cũng làm. Hải nghiện rượu, nghiện ma túy, mỗi lần uống rượu về là gây gổ, đánh mẹ và anh trai nhiều lần.

Hôm xảy ra sự việc, Hải cũng đi uống rượu về nên mới ra tay sát hại mẹ mình như thế. Còn mẹ đối tượng bị bệnh, không được tỉnh táo như người thường nên chỉ ở nhà", đại diện ấp Tây Phước 1 cho biết.

Đối tượng Lê Văn Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi Đá Bạc

Theo vị đại diện này, Hải và anh trai đều chưa lấy vợ. Có hôm Hải không đi làm thì ở nhà nấu cơm cho mẹ ăn, có hôm người anh trai nấu. Hôm sự việc xảy ra, anh trai đối tượng đi làm giúp một người dân địa phương rồi ăn cơm, uống rượu ở đó, đến tối muộn về nhà mới phát hiện mẹ mình tử vong.

"Hàng xóm trước thấy Hải nghiện rượu, nghiện ma túy cũng khuyên bảo nhiều mà đối tượng không nghe. Gia đình nhà Hải thuộc hộ nghèo ở địa phương", vị đại diện trên cho biết.

Được biết, sự việc đau lòng trên xảy ra vào tối ngày 31/7 tại nhà của bà L ở thôn Tây Phước 1.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bình Sơn và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định nạn nhân chết do ngạt thở.

