/ / Quảng Ngãi: Truy tìm nghi phạm sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn

Lê Văn Hải nghiện ma túy, là nghi phạm sát hại mẹ ruột, đang bị công an truy lùng ráo riết.

Khuya 31-7, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về việc bà Lý Thị Lệ Th. (sinh năm 1966, trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại khu vực chuồng bò của gia đình.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Bình Sơn đã phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra, xác minh.

Nghi phạm Lê Văn Hải

Qua xác minh, công an xác định Lê Văn Hải (sinh năm 1998), con ruột của nạn nhân liên quan đến vụ án mạng này. Theo công an, Hải nghiện ma túy nặng.

Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm Hải đã bỏ trốn.

Công an huyện Bình Sơn thông báo đến người dân, nếu ai phát hiện hoặc biết Lê Văn Hải đang ở đâu thì thông báo cho Công an huyện Bình Sơn qua số điện thoại 0255.3851.285 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

