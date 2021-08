/ / Quảng Ngãi: Nghịch tử "phê thuốc" quậy phá gia đình

Cần tiền và phương tiện đi lại nhưng không được gia đình đáp ứng, V.H.T (1997, trú xã Phổ An, TX Đức Phổ, Quảng Ngãi) đập phá đồ đạc, dùng dao hăm dọa người nhà. Nhận tin báo, Công an xã Phổ An nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn hành vi càn quấy của T. Qua test nhanh, lực lượng Công án xác định V.H.T quả dương tính với chất ma túy. T khai trước đó có sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 30-8, Công an xã Phổ An cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý V.H.T về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và hành vi quậy phá trong gia đình.

Nghịch tử V.H.T tại cơ quan công an.

Nguồn: cadn.com.vn.

