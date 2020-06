/ / Đã bắt được Triệu Quân Sự ở một tiệm internet lúc 20g tối 18-6

Triệu Quân Sự bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp





Tối 18-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc công an tỉnh Quảng Nam - cho biết lực lượng công an tỉnh này đã bắt được đối tượng truy nã Triệu Quân Sự (29 tuổi, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) phạm tội "giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam" đang thụ án tại trại giam T10 - Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).





Sự đã bị bắt ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam.





Theo đó thực hiện theo chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp. Lúc 20h ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.





Tối 3-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) phạm tội "giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam" đang thụ án tại trại giam T10 - Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã trốn khỏi trại giam.





Theo đó, vụ trốn trại xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết phạm nhân Sự đặc biệt nguy hiểm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân đội khi phát hiện.