/ / Quảng Ngãi: Cảnh sát cơ động ngăn chặn 30 thanh niên chuẩn bị gây án

Vào khoảng 21h20, ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Nghĩa Chánh kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên gần 30 đối tượng có trang bị hung khí nóng chuẩn bị gây án.

Thời điểm trên, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Cảnh sát hình sự TP Quảng Ngãi và Công an phường Nghĩa Chánh phát hiện, khống chế 1 nhóm thanh niên đang tụ tập tại khu vực đường Hồ Xuân Hương, thuộc phường Nghĩa Chánh, có trang bị nhiều dao tự chế chuẩn bị gây án.



Hai nhóm thanh niên cùng nhiều hung khí dùng để gây án được đưa về cơ quan Công an.

Tiếp tục truy xét nhanh, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhanh chóng khống chế 1 nhóm thanh niên khác tại khu vực đường dẫn lên cao tốc, thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Nhóm thanh niên này và nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực đường Hồ Xuân Hương đã giao hẹn ẩu đả với nhau. Tuy nhiên, chưa kịp gây án thì bị các lực lượng phối hợp ngăn chặn.

Theo tin ban đầu, cả 2 nhóm thanh niên này có gần 30 đối tượng. Tang vật thu giữ, gồm: 10 dao, 10 cây và 3 cây rựa tự chế các loại, 15 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan vụ việc.

Đây là một trong hàng chục vụ mà qua công tác nắm tình hình, tuần tra đêm, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.





Nguồn: cand.com.vn.

Đừng quên: Nhấn LIKE & Chia Sẻ để ủng hộ nhé! Tweet

Có thể bạn quan tâm

Bình luận & Góp ý